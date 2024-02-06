Режим повышенной готовности ввели в портах Ленинградской области

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности ввели в четырех портах Ленинградской области - в Выборге, Высоцке, Приморске и Усть-Луге, следует из документов, опубликованных на сайте администрации морских портов Балтийского моря.

"Основание - возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на объектах и территории морского порта", - говорится в распоряжении, которое касается Усть-Луги.

Аналогичная причина указана и в документах о режиме повышенной готовности в портах Выборга, Высоцка и Приморска.

Как сообщалось, в январе губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ввел режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры во всех районах региона. Подразделения охраны и силовые структуры получили приказы уничтожать БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях.