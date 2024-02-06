Идут переговоры о производстве российских БПЛА на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" прорабатывает с партнерами локализацию производства российских беспилотников в ряде стран, есть проекты на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сообщил глава компании Александр Михеев.

"В настоящее время "Рособоронэкспорт" на самом деле ведет консультации по локализации производства российских беспилотных комплексов в ряде стран. У нас есть проекты как на Ближнем Востоке и Северной Африке, так и в других регионах мира", - сказал Михеев "Интерфаксу" на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде.

"Мы ведем переговоры о локализации производства беспилотников на территории заказчиков, проведении совместных работ по созданию перспективных образцов с учетом серьезных компетенций российской стороны по их разработке и боевому применению", - отметил он.

Глава "Рособоронэкспорта" добавил, что компания предлагает партнерам свои услуги по строительству высокотехнологичных сервисных центров локального и регионального уровня для ремонта и технического обслуживания беспилотных комплексов от различных производителей.