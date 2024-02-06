Посвященная Владимиру Волку выставка открылась в посольстве Белоруссии в Москве

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Выставка "Посвящение мастеру", приуроченная к 85-летию со дня рождения художника Владимира Волка открылась в посольстве Белоруссии в России, на выставке представлено около ста произведений мастера, охватывающие разные периоды его творчества.

Открывая выставку, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой, отметил, что искусство Волка "знают в Белоруссии, очень ценят, очень любят".

"Приятно, что картины такого талантливого, выдающегося художника Владимира Алексеевича Волка сегодня выставлены на площадке нашего делового культурного комплекса посольства. Мы с Ириной Владимировной буквально в конце октября договорились об организации этого мероприятия и приятно, что через несколько месяцев все получилось. И мы можем презентовать в таком замечательном формате творчество ее выдающегося папы", - сказал Крутой журналистам.

По его словам, то небольшое количество работ, представленных на выставке, показывают, что "одной из центральных тем творчества мастера была любовь к отеческому долгу, к своей семье, к родной земле, как мы часто говорим, к малой родине". "Картины Владимира Алексеевича помогают окунуться в приятные воспоминания, вспомнить свою малую родину, вспомнить свои истоки", - добавил он.

В свою очередь дочь художника, официальный представитель МВД России Ирина Волк, представляя выставку, отметила, что для нее это "бесконечно светлый день, счастливый день, радостный день, потому что я могу рассказать вам о человеке, которого я очень люблю, по которому я очень скучаю".

"Мой папа говорил, что он болен искусством. Вы знаете, он всегда был в поиске сюжетов для своих картин. Когда он находил эти сюжеты, он трепетно и серьезно работал над своими произведениями. Потом вновь искал сюжеты для новых своих работ. И конечно главным мотивом его произведений была любовь - любовь к богу, к родине, к природе", - сказала Волк.

Говоря об отце, Волк уточнила, что впервые он стал рисовать, находясь в эвакуации во время Великой Отечественной войны. В своих воспоминаниях художник рассказывал о том, что в самом начале своего творчества у него "не было практически бумаги, я использовал любые фрагменты газет и даже рецепты от лекарств, этикетки от лекарств".

"Это бережное трепетное отношение к бумаге, а потом уже к холсту, он сохранит через всю жизнь", - добавила Волк.

Последние 20 лет жизни, как уточнила Волк, художник занимался написание икон. В частности, он написал более 60 икон для храма деревне Тиминичи Гомельской области в Белоруссии.

Говоря о художнике, искусствовед, руководитель отдела новейших течений Государственной Третьяковской галереи Ирина Горлова добавила, что он, помимо графики и живописи, работал в скульптуре: "он делал постоянно объекты, причем это были объекты из метала, очень сложного материала – из литого чугуна, это были объекты из дерева, в которых он экспериментировал".

Но уже в 70-е годы он отошел от экспериментов и пришел, как отметила Горлова, "в более спокойной живописи, к спокойному рисованию и созерцанию мира", что, по ее словам, "свойственно художникам-шестидесятникам".

На выставке, приуроченной к 85-летию со дня рождения художника, представлены живописные полотна, графика, линогравюры.

Волк - художник, член Союза художников СССР и России. В 1964 году окончил заочный университет искусств, в 1969 году - художественно-графический факультет Московского государственного заочного педагогического института (МГПИ). С 1975 — член международной федерации художников ЮНЕСКО. С 1977 — член Московского союза художников. Работал в живописи, графике, скульптуре.

Член творческого объединения художников "Большое гнездо". С 1995 года и до конца жизни работал над росписью храма Архистратига Михаила в деревне Тиминичи Рогачевского района, Гомельской области, Республики Беларусь, где представлено более 60 созданных им икон.

Участник 127 персональных и групповых международных, общесоюзных, всероссийских, республиканских, зональных и московских выставок.

Работы Волка находятся в коллекции Третьяковской галереи, Московском Государственном музее им. Булгакова, Саратовском государственном музее им. А.Н. Радищева, в частных коллекциях в России и за рубежом (США, Германия, Франция, Испания, Финляндия и другие). Работы художника выполнены в технике живописи, графики, в том числе книжной, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.