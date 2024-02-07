Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Песков заявил, что Москва будет решать с Пекином проблемы с расчетами

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле знакомы с сообщениями о сложностях, возникших у российских компаний в расчетах с Китаем, все возникающие проблемы будут решаться в рамках диалога с КНР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О том, известно ли в Кремле о сложностях, возникших у российских компаний в расчетах с Китаем, у Пескова спросили журналисты в ходе общения с ним в среду.

"Этим занимается правительство. Это все-таки прерогатива правительства. Мы видели сообщения, публикации на этот счет. У нас плотный диалог с китайскими друзьями и, разумеется, все возникающие проблемы мы будем решать в рамках этого диалога", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Главу военной разведки Украины внесли в российский список террористов

Думе предложили продлить эксперимент по курортному сбору до конца 2029 года

Думе предложили продлить эксперимент по курортному сбору до конца 2029 года

Экскурсионные туры в России резко подорожали

Комитет Совета Федерации будет контролировать сроки сдачи российских самолетов

Комитет Совета Федерации будет контролировать сроки сдачи российских самолетов

Банк России не намерен снова обсуждать имущественный ценз для "квалов"

Совфед одобрил закон о конфискации за преступления против безопасности РФ

Совфед одобрил закон о конфискации за преступления против безопасности РФ

Дефицит бюджета РФ в январе упал в пять раз в годовом исчислении

Дефицит бюджета РФ в январе упал в пять раз в годовом исчислении

Иск Генпрокуратуры к материнской компании группы ЧЭМК связан с истребованием имущества

Грипп птиц подозревается на крупнейшей птицефабрике Сахалина

Грипп птиц подозревается на крупнейшей птицефабрике Сахалина

Что произошло за день: вторник, 6 февраля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });