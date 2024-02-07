США за год получили 26 просьб Генпрокуратуры РФ помочь в уголовных делах в IT

На три запроса пришли отрицательные ответы

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России в 2023 году направила США 26 запросов о правовой помощи по делам в сфере информационных технологий, на три из них были получены отрицательные ответы, сообщил на "Инфофоруме-2024" замначальника главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Сергей Плохов.

"В прошлом году в Минюст США мы направили 26 запросов о правовой помощи в сфере информационных технологий, в исполнении трех запросов нам было отказано со ссылкой на первую поправку конституции США, а другие запросы попросту проигнорированы", - сказал он.

По его словам, в последние годы США не исполнили более сотни таких запросов.