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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Требования по информбезопасности предложили распространить на исполнителей госзаказа

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Требования по обеспечению информационной безопасности необходимо распространить на организации, выполняющие государственный заказ, а также на работы для субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), заявил на "Инфофоруме-2024" начальник департамента проблем безопасности в информационной сфере аппарата Совета безопасности Алексей Петров.

"Требуется определить единый правовой режим для защиты информации для всех систем, в которых обрабатывается информация государственных органов и организаций вне зависимости от того, носят ли они статус государственных или нет", - сказал он.

"Необходимо осуществить совершенствование противодействия компьютерным правонарушениям и преступлениям, включая установление дополнительных уголовно-правовых механизмов противодействия компьютерным атакам, а также усилить ответственность за их совершение, - добавил он. - На данных направлениях будет сосредоточена работа Совета безопасности и его рабочих органов, в частности, межведомственной комиссии и секций научного совета Совета безопасности".

По словам Петрова, ранее для организации оперативного противодействия угрозам проведения компьютерных атак при аппарате Совбеза был создан кризисный штаб, который осуществляет организацию и координацию межведомственного взаимодействия для повышения защищенности объектов информационной инфраструктуры от компьютерных атак.

"В связи с возрастанием масштаба и интенсивности компьютерных атак, уровни опасности были введены в отношении ряда сфер связи, транспорта, энергетики, топливно-энергетического комплекса, а также в области атомной энергии и оборонной промышленности", - сказал Петров.

Совбез КИИ Алексей Петров
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