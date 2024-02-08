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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Командорских островов

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали пять землетрясений, произошедших ночью и утром в четверг у берегов Камчатки и Командорских островов, сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Магнитуда землетрясений, произошедших в Тихом океане, составила от 3,5 до 5,0.

Эпицентр наиболее сильного из сейсмособытий находился в 35 км западнее села Никольское, расположенного на одном из Командорских островов - 0. Беринга (Алеутский округ Камчатского края). Очаг залегал на глубине 61 км.

По данным МЧС, все эти землетрясения в населенных пунктах не ощущались. Угроза цунами не объявлялась.

Никольское Тихий океан Командорские острова
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