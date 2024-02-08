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Семь пассажирских поездов отстали от графика из-за непогоды в Татарстане

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Неблагоприятные метеоусловия стали причиной задержки семи пассажирских поездов в Татарстане, на участке Агрыз-Юдино Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал РЖД), сообщила пресс-служба ГЖД.

Сообщается об отставании от графика поездов №111 Круглое Поле - Москва (на 5 часов 32 минуты), №24 Москва - Казань (3 часа 24 минуты), №378 Казань - Новый Уренгой (2 часа 6 минут), №25 Ижевск - Москва (2 часа 4 минуты), №108 Казань - Екатеринбург (2 часа 3 минуты), №56 Москва - Екатеринбург (1 час 57 минут), №52 Казань - Ижевск (1 час 45 минут).

"Горьковская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для ввода поездов в график движения", - говорится в сообщении.

ГЖД связывает Центральный, Северо-Западный и Северный районы России с Поволжьем, Уралом и Сибирью, обслуживает 15 субъектов РФ.

Татарстан
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