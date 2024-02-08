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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Сведения о трудоустройстве выпускников сделают общедоступными с 1 июня 2024 года

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Пользователям портала "Работа России" станут доступны данные мониторинга трудоустройства выпускников с 1 июня 2024 года, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда в четверг.

"Речь идет о таких показателях как процент трудоустройства по разным профессиям, доля трудоустроенных за пределами региона обучения, средняя зарплата выпускников, их общая численность, количество образовательных организаций в целом", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что в базе мониторинга трудоустройства - деперсонализированные сведения о занятости 25,2 млн выпускниках и 56 тыс. образовательных организаций.

"Если сейчас сведения по трудоустройству выпускников доступны для исследовательских и образовательных организаций, то в конце второго квартала станут уже общедоступными. Важно, чтобы еще до поступления будущий студент понимал о востребованности выбранного направления обучения", - отметил глава Минтруда Антон Котяков, его слова цитирует пресс-служба ведомства.

Там напомнили, что в прошлом году на портале "Работа России" запущен сервис "Стажировки и практики" для студентов. С 2025 года оформление практики через сервис планируется сделать обязательным для всех учебных учреждений.

Минтруд РФ Антон Котяков
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