Россия начнет готовиться к добыче железомарганцевых руд на дне Мирового океана

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Россия по окончанию геологоразведочных работ приступит к подготовке опытно-промышленной добычи железомарганцевых руд на дне Мирового океана. Об этом сообщил глава Роснедр Евгений Петров в ходе панельной дискуссии "Геология. Возрождение легенды: результаты и перспективы", прошедшей на Дне экологии в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

Петров отметил, что через 30-50 лет Мировой океан станет одним из основных источников минерального сырья на планете. "Если взять в качестве примера железомарганцевые конкреции в Тихом океане, на которых работает Россия, то они обладают высокой концентрацией важнейших металлов для отечественной экономики", - пояснил Петров.

"Почему сегодня началось активное освоение дна Мирового океана? Тренд задают страны, не обладающие собственной широкой ресурсной базой. Один из передовых лидеров - Япония, эта страна ограничена по площади, но, с учетом роста технологий и экономического развития, ей нужен доступ к многочисленным видам минерального сырья. Европейские страны тоже активно присутствую на этой арене. Например, существенно продвинулись Бельгия и Норвегия, в рамках работы на дне Мирового океана они, по сути, уже переходят к опытно-промышленной добыче. Кроме того, к числу крупных лидеров определенно можно отнести Китай, который сделал большой рывок в строительстве добычных судов, а также в разработке глубоководной техники", - сказал глава Роснедр.

Что касается России, то в свое время еще Советский союз был инициатором проекта разведки минерального сырья на дне Мирового океана, отметил он. "Сейчас Россия имеет огромный задел, в частности, по работе на тех участках в Мировом океане, где мы выполняем разведочные работы. Без прикрас можно сказать, что это наиболее изученные участки Мирового океана, где вскоре можно начинать добычу. Сегодня Россия продолжает работы по геологическому изучению участков. Это системная работа, она ведется большим коллективом отечественных институтов", - заявил Петров.

"По одному из контрактов - на железомарганцевые руды - в ближайшие 5-7 лет мы будем переходить к этапу опытно-промышленной добычи. Уже сейчас совместно с Минпромторгом ведутся проработки необходимой техники. У России накоплен колоссальный опыт создания глубоководной техники, но есть ряд компонентов, которые еще необходимо проектировать", - отметил глава Роснедр.

"Еще раз подчеркну - уже на нашем веку мы увидим, как Мировой океан станет одним из ключевых источников минеральной ресурсов. И этим нужно заниматься. Россия как сырьевая, добывающая страна, обладающая нужным опытом и компетенциями, обязана не упустить момент и присутствовать на этом рынке, быть конкурентной", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Россия имеет три контракта по работам на дне Мирового океана. Это контракт на разведку железомарганцевых конкреций (ЖМК, Тихий океан), контракт на разведку глубоководных полиметаллических сульфидов (ГПС, Атлантический океан), контракт на разведку кобальтоносных железомарганцевых корок (КМК, Тихий океан). Минприроды России и Роснедра проводят поисковые работы в Международном районе морского дна Мирового океана по обязательствам РФ по контрактам с Международным органом по морскому дну (МОМД).