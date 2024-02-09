Путин не видит смысла контактов с Байденом, пока США поставляют оружие Украине

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Если США хотят прекратить боевые действия на Украине, им надо прекратить поставки туда вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас, повторяю, есть контакты по линии различных ведомств. Я вам скажу, что мы говорим на этот счёт и что мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения - всё закончится в течение нескольких недель, вот и всё, и тогда можно договариваться о каких-то условиях, перед тем как вы это сделаете - прекратите. Чего проще?", - сказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Президент РФ ответил на вопрос Карлсона, почему бы Путину не позвонить американскому коллеге Джо Байдену и не предложить "решить вопрос", раз существует вероятность, что "весь мир окажется на краю войны, может быть, даже будут ядерные удары нанесены".

"Чего мне ему звонить? О чём говорить или о чём упрашивать? "Вы собираетесь поставить такое-то оружие на Украину? Ой, боюсь-боюсь, пожалуйста, не поставляйте". О чём говорить-то?", - сказал Путин.