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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Военные РФ сообщили об уничтожении двух пусковых установок и радиолокатора ЗРК С-300

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток уничтожили две пусковые установки, радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, а также 97 дронов вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах", - говорится в сообщении.

По словам военных, уничтожены 97 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

В Минобороны РФ сообщили, что средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 570 самолетов, 265 вертолетов, 12137 беспилотных летательных аппаратов, 464 зенитных ракетных комплекса, 14953 танка и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8000 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18404 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказали в военном ведомстве.

Российские военные также сообщили, что за сутки заняли более выгодные позиции на донецком направлении и улучшили положение на краснолиманском.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли огневое поражение живой силе и технике 3-й, 5-й штурмовых, 17-й танковой, 81-й аэромобильной, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Кирово, Белогоровка, Клещеевка и Андреевка Донецкой народной республики, а также отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, станция радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами ВСУ", - заявили в ведомстве.

По словам российских военных, потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 300 военнослужащих, пять автомобилей, гаубица Д-20 и орудие Д-30.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ, 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны РФ.

Там заявили, что потери украинской армии за сутки на данном направлении составили до 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Минобороны РФ ВСУ
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