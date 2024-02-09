В Тульской области отреставрировали усадьбу основоположника российской агрономии Болотова

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Заокском музее Тульской области завершились реставрационные работы в музее-усадьбе Андрея Тимофеевича Болотова "Дворяниново", сообщила пресс-служба правительства региона.

Теперь музей оснащен современным мультимедийным оборудованием. С помощью информационных панно с монофонами посетители смогут узнать много интересного о жизни Болотова и о лечебных свойствах трав, которые он изучал.

В рабочем кабинете, благодаря проекции, можно увидеть писателя за работой и "пообщаться с ним", а также познакомиться с "ожившими" рисунками его авторства. В интерактивном шкафу появилась библиотека, в которой хранятся редкие книги по биологии, среди них издания XVIII века.

Один из залов экспозиции посвящен Богородицку, где Андрей Тимофеевич в течение 20 лет был управляющим в имени графов Бобринских. В зале транслируется мультфильм о создании Богородицкого парка.

Также после реконструкции в музее появились еще два зала: лакейская и выставочный зал, а еще - зона для фотосессии.

""Дворяниново" - усадьба, в которой живет дух истории, это настоящая жемчужина нашего региона. Поэтому, когда появилась возможность, мы приложили все силы, чтобы благодаря нацпроекту "Культура", это место, не потеряв свою атмосферу, стало современным и интересным для посетителей - в первую очередь, для молодежи", - отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Музей-усадьба Болотова "Дворяниново" был основан в 1988 году к 250-летию со дня его рождения. Усадьбу восстановили на старом фундаменте по описаниям и рисункам хозяина.

Андрей Тимофеевич Болотов - уроженец Тульской губернии, ученый, энциклопедист, основоположник русской агрономической науки.

С именем тульского энциклопедиста, основателя агрономии в России связаны многие передовые для того времени идеи в сельском хозяйстве. Ананасы, помидоры, картофель и другие плоды своего труда, выращенные по собственной методике, ученый поставлял и к императорскому столу.