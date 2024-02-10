Сочинским пляжам присвоят "звёзды"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Власти Сочи приняли решение присвоить "звёзды" курортным пляжам для определения категории услуг, комфорта и мероприятий зоны отдыха, сообщил в своем телеграм-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский в субботу.

"Внедрим стандарты "звёздности" на пляжах Сочи по примеру гостиничной индустрии. Поручил разработать соответствующий механизм на совещании с руководителями отрасли", - написал он.

Копайгородский отметил, что каждый пляж должен будет предоставить посетителям обязательный набор услуг в зависимости от категории.

"Так нашим жителям и гостям курорта будет проще выбрать для отдыха тот или иной участок береговой полосы в зависимости от своих предпочтений. Продолжаем повышать качество предоставления услуг в сфере обслуживания", - заявил мэр.

По его словам, особое внимание при подготовке к летнему сезону уделяют организации досуга. "У пользователей пляжных территорий уже в разработке спортивные и развлекательные программы", - добавил Копайгородский.