Uzbekistan Airways с 16 февраля начнет полеты из Ферганы в Красноярск

Фото: Markus Mainka/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Uzbekistan Airways с 16 февраля откроет полетную программу по маршруту Фергана - Красноярск, говорится в сообщении международного аэропорта Красноярска.

Полеты будут осуществляться три раза в неделю, по понедельникам, четвергам и субботам, на воздушных судах A320.

По понедельникам и субботам вылеты из Красноярска будут осуществляться в 06:00 по местному времени, по четвергам - в 05:35. Время в пути составит 3 часа 35 минут.

По данным аэропорта, в настоящее время Uzbekistan Airways также выполняет рейсы из Красноярска в Наманган и Ташкент.

Согласно информации на официальном сайте Uzbekistan Airways, авиакомпания создана в 1992 году. География полетов - более 50 стран Европы и Азии. Перевозчик эксплуатирует суда производства Airbus - А-320 и А-321neo.