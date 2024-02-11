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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Минобороны РФ сообщило об отражении 19 атак ВСУ на ряде направлений за сутки

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие за минувшие сутки отразили 19 атак украинской армии на ряде направлений специальной военной операции, сообщает министерство обороны РФ в воскресенье.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили пять атак штурмовых групп 30-й, 32-й, 43-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Табаевка, Ивановка и Синьковка Харьковской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, противник потерял на этом направлении "до 210 военнослужащих и три автомобиля".

Еще 14 атак противника отражено на других направлениях, сказано в сводке Минобороны РФ.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Дзержинское (ДНР) и Серебрянского лесничества. В районах населенных пунктов Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР) отражены две атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 120 военнослужащих и три автомобиля, сообщает министерство.

На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новое, Красное, Клещеевка, Курдюмовка (ДНР) и отразили 11 атак формирований 24-й, 42-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогоровка, Богдановка, Майорск, Ленинское, Новгородское и Новомихайловка (ДНР). Противник потерял убитыми и ранеными до 325 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и гаубицу Д-30, говорится в сводке Минобороны.

Согласно сообщению, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Водяное (ДНР) и Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 150 военнослужащих и три автомобиля.

По данным Минобороны РФ, на херсонском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии отразили атаку 117-й механизированной бригады в районе населенного пункта Новопокровка Запорожской области, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое, Работино Запорожской области, Тягинка, Ивановка, Львово, Берислав и Михайловка Херсонской области.

Противник потерял до 50-ти военнослужащих, девять автомобилей, гаубицу М777, орудие Д-20 и гаубицу Д-30, сообщили в военном ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 февраля 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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