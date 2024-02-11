В Дагестане 35 человек отравились в столовой бургерами с майонезом

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В селе Дылым Казбековского района Дагестана более тридцати человек отравились в столовой бургерами с майонезом собственного производства.

"Очаг кишечной инфекции локализован. Установлено, что предварительной причиной заражения послужил майонез собственного производства, приготовленный с нарушением технологических требований производства пищевых продуктов. Майонез использовался в составе блюда "бургер". Причиной заболеваний явился возбудитель сальмонеллеза, выявленный у пострадавших", - сообщает в воскресенье Роспотребнадзор Дагестана.

В ведомстве уточнили, что пострадавших 35 человек, в том числе 25 детей. Предварительный диагноз - "кишечная инфекция".

Как сообщает следственное управление СК России по республике, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

"По версии следствия в период с 9 по 11 февраля 2024 года за медицинской помощью в Казбековскую районную больницу обратилось более 30 человек, употреблявших пищу в столовой, расположенной на территории медресе. Госпитализировано 16 человек, в том числе дети от 6 до 17 лет", - говорится в сообщении.

Деятельность кафе осуществлялась незаконно, отсутствовала регистрация в налоговом органе, подчеркивают в региональном СУ СКР.

Прокуратура Дагестана сообщила, что организована проверка, ход расследования уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства.