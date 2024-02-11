Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

В Дагестане 35 человек отравились в столовой бургерами с майонезом

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В селе Дылым Казбековского района Дагестана более тридцати человек отравились в столовой бургерами с майонезом собственного производства.

"Очаг кишечной инфекции локализован. Установлено, что предварительной причиной заражения послужил майонез собственного производства, приготовленный с нарушением технологических требований производства пищевых продуктов. Майонез использовался в составе блюда "бургер". Причиной заболеваний явился возбудитель сальмонеллеза, выявленный у пострадавших", - сообщает в воскресенье Роспотребнадзор Дагестана.

В ведомстве уточнили, что пострадавших 35 человек, в том числе 25 детей. Предварительный диагноз - "кишечная инфекция".

Как сообщает следственное управление СК России по республике, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

"По версии следствия в период с 9 по 11 февраля 2024 года за медицинской помощью в Казбековскую районную больницу обратилось более 30 человек, употреблявших пищу в столовой, расположенной на территории медресе. Госпитализировано 16 человек, в том числе дети от 6 до 17 лет", - говорится в сообщении.

Деятельность кафе осуществлялась незаконно, отсутствовала регистрация в налоговом органе, подчеркивают в региональном СУ СКР.

Прокуратура Дагестана сообщила, что организована проверка, ход расследования уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства.

Дагестан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков предупредил, что затягивание Киевом переговоров усложняет позицию Запада

Песков предупредил, что затягивание Киевом переговоров усложняет позицию Запада

Песков заявил, что задача интервью Путина Карлсону достигнута

Выставка-форум "Россия"

К концу года все льготы и пособия можно будет оформить на Госуслугах

К концу года все льготы и пособия можно будет оформить на Госуслугах

Песков заявил, что Карлсон сам выступил с инициативой сделать интервью с Путиным

Песков заявил, что Карлсон сам выступил с инициативой сделать интервью с Путиным

Взрыв произошел в квартире подозреваемого в подрыве организации в Элисте

СК возбудил уголовное дело после взрыва в Элисте

Один человек погиб при взрыве в жилом многоквартирном доме в Элисте

Что произошло за день: суббота, 10 февраля

Взрывчатку нашли в промзоне в Санкт-Петербурге

МИД РФ разорвал договоры аренды с посольством Украины в Москве

МИД РФ разорвал договоры аренды с посольством Украины в Москве
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });