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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

ФСБ сообщила о пресечении канала контрабанды драгметаллов на 70 млн рублей

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В ФСБ сообщили о перекрытии канала контрабанды драгоценных металлов, изъято более 5 тонн сырья.

"В 2023 году пресечен контрабандный канал, организованный россиянами и иностранными гражданами. Из незаконного оборота изъято более 5,5 тонн сырья, содержащего драгоценные металлы на сумму более 70 млн рублей", - сообщили в спецслужбе в понедельник.

В ФСБ добавили, что на основании представленных результатов оперативно-разыскной деятельности СУ УМВД России по Химкам возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота и контрабанды драгоценных металлов.

Фигуранты по решению суда заключены под стражу, отметили в ФСБ.

В спецслужбе добавили, что с 2019 года по настоящее время в результате совместных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий пресечено четыре крупных контрабандных канала, организованных преступными группами, в которые входили граждане России, Литвы, Латвии, Армении, Азербайджана и Украины. Из незаконного оборота изъято более 42 тонн сырья, содержащих металлы платиновой группы (платину, палладий и родий) общей стоимостью более 530 млн рублей.

"Следственными органами МВД России за указанный период возбуждено 19 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 171.1, 191, 192, 226.1 УК РФ. К уголовной ответственности привлечено 7 граждан РФ. В доход государства обращено драгоценных металлов на сумму свыше 20 млн рублей. По остальным уголовным делам оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - сказали в ФСБ.

ФСБ России
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