Российское правительство направит 20 млрд руб. на льготные кредиты аграриям

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ направит дополнительно 20 млрд рублей на льготное кредитование аграриев, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, эти средства позволят получать инвестиционные и краткосрочные займы по сниженной ставке. "Средства можно использовать на проведение сезонных полевых работ, что очень важно именно сегодня, когда в российских субъектах подготовка уже началась к весенней посевной кампании", - сказал глава правительства.

Как сообщается в телеграм-канале правительства, эти субсидии позволят аграриям привлечь на льготных условиях более 804 млрд рублей кредитов на проведение сезонных полевых работ.

Премьер также отметил, что такое финансирование даст возможность реализовать крупные инвестиционные проекты, не только наращивать объемы производства, но увеличивать переработку сельскохозяйственного сырья на отечественных мощностях.

"Ресурсы надо оперативно довести до аграриев, и прошу держать выполнение этой задачи на контроле", - поручил Мишустин.