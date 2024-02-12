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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Песков переадресовал следствию вопросы об обысках в Росавиации

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют информацию об обысках ФСБ в Росавиации по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции десятков гражданских самолетов и вертолетов.

"Эти вопросы нужно адресовать в следственные органы. В данном случае выполняются следственные действия, и мы не имеем никакого права их комментировать", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Известия" со ссылкой на источники сообщили, что ФСБ провела обыски в Росавиации по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции 59 гражданских самолетов и вертолетов. Начиная с марта 2022 года эти борта были проданы в том числе в недружественные страны, после чего три вертолета принимали участие в СВО на стороне противника, а Ил-76 доставляли грузы с выключенными ответчиками, чтобы их маршруты нельзя было отследить, указал источник издания, близкий к силовым структурам.

Дмитрий Песков Известия ФСБ Росавиация
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