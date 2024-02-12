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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Путин проведет в понедельник совещание с экономическим блоком правительства и ЦБ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание с представителями экономического блока правительства и своей администрации, а также Центробанком, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин работает в Кремле. Сегодня он будет заниматься экономическими вопросами. (Запланировано - ИФ) совещание из серии регулярных встреч с экономическим блоком правительства и администрации президента и с Центральным банком, где обсуждаются общие тренды в экономике за истекшие периоды и проговариваются основные направления дальнейшего движения", - сказал он журналистам.

По словам Пескова, на мероприятии ожидается выступление президента о ситуации в экономике, за которым последует закрытый обмен мнениями.

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