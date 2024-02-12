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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Минобороны РФ сообщило об улучшении положения на краснолиманском направлении

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие улучшили положение на краснолиманском направлении при проведении специальной военной операции, на донецком - заняли более выгодные рубежи, сообщает министерство обороны РФ в понедельник.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, потери противника составили до 290 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 13 атак штурмовых групп 42-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Георгиевка Донецкой народной республики и Белогоровка Луганской народной республики", - говорится в сводке.

Противник потерял на донецком направлении до 240 военнослужащих, танк, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 и гаубицу Д-20. Уничтожены два полевых склада артиллерийских боеприпасов, информирует Минобороны России.

На купянском направлении действиями подразделений "Западной" группировки войск отражены три атаки штурмовых групп 43-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два пикапа и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", говорится в сообщении.

На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией отражены три атаки подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное (ДНР) и Приютное Запорожской области. Потери противника составили более 165 военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30, говорится в сводке.

На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Токаревка и Михайловка.

Потери противника составили до 70 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", буксируемая пушка "Гиацинт-Б" и гаубица Д-30, сообщает российское военное ведомство.

Российские военные сообщили, что за сутки сбили 33 украинских беспилотника в Херсонской области. Отмечается, что за сутки оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражена живая сила и военная техника вооруженных сил Украины в 109 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 570 самолетов, 265 вертолетов, 12229 беспилотных летательных аппаратов, 464 зенитных ракетных комплекса, 14964 танка и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18499 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 февраля 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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