Оценку производителей дронов для участия в госзаказе завершат к 22 февраля

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил к 22 февраля завершить оценку производителей, которые претендуют на участие в гражданском госзаказе на беспилотники в 2024-2026 гг.

Поручение дано по итогам совещания с производителями и ответственными ведомствами РФ, которое провел Белоусов.

Как сообщили в пресс-службе правительства, на текущий момент в плане производства заявлено 26 производителей дронов, из них 17 уже прошли оценку, четверо - ведут доработку заявок. Пять претендентов оценку не прошли - "прежде всего, по причине непредоставления информации", пояснили в пресс-службе.

"Хочу отметить, что проводимая работа по анализу реальных возможностей производителей беспилотников участвовать в реализации гражданского госзаказа ведется, прежде всего, в интересах производителей. Если в процессе работы предприятие допустит срыв исполнения объемов по субъективным причинам, оно однозначно будет отстранено от участия в реализация госзаказа. Поэтому со всех точек зрения эти риски лучше выявить сейчас", - сказал Белоусов.

Компании-производители в свою очередь предложили "ряд незначительных корректировок" критериев их оценки. Минпромторгу совместно с "Государственной транспортной лизинговой компанией" (ГТЛК, оператор поставок в рамках госзаказа) поручено отработать эти предложения до конца дня.

Методика оценки производителей беспилотников ранее была согласована с ГТЛК и Фондом НТИ, сообщил на совещании представитель Минпромторга. Среди критериев методики - оценка технической готовности (оборудование, площадка, лицензии, соответствие стандартам и наличие документации), готовности к обеспечению производства и масштабированию, а также финансовые критерии, отсутствие налоговых задолженностей "в существенном объеме", отсутствие иностранных граждан в составе менеджмента и собственников компании.