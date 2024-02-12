ФСБ задержала гражданина Белоруссии, сотрудничавшего со спецслужбами Украины

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Воронеже гражданина Белоруссии, сотрудничавшего за деньги с украинскими спецслужбами.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Воронеже задержан гражданин Республики Беларусь, 1998 г.р., причастный к поджогу 6 февраля 2024 года в Туле тяговой электроподстанции АО "Тульские городские электросети" по заданию украинских спецслужб", - заявили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанный после отбытия наказания в Белоруссии за хулиганство с применением оружия, взрывчатых либо горючих веществ (статья 339 УК РБ) в январе 2024 года через гражданина Украины Отари Данько, неоднократно судимого за совершение краж в Москве и проживающего в Харькове, установил контакт с сотрудником украинских спецслужб по имени "Юрий".

По версии ФСБ, ему была поставлена цель "совершения за денежное вознаграждение диверсий и терактов на объектах гражданской инфраструктуры Российской Федерации".

5 февраля 2024 года по заданию "Юрия" фигурант прибыл в Тулу, где изготовил самодельное зажигательное устройство и поджег электроподстанцию. После предоставления видеоотчета куратору он получил на банковскую карту деньги и "очередное задание - выехать в Воронеж для совершения поджогов трансформаторной электроподстанции и насосной станции", сообщили в спецслужбе.

В ЦОС добавили, что по месту временного пребывания задержанного изъяты мобильный телефон, содержащий переписку с куратором, и три готовых к применению зажигательных смеси.

"В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Тульской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 281 "Диверсия" УК России. Ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Все организаторы и соучастники преступления, в том числе иностранные граждане, будут объявлены в розыск и привлечены к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством, заявили в ЦОС.