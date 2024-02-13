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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Минобороны сообщило о перехвате четырех дронов ВСУ над двумя регионами РФ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что во вторник около 12:30 были сбиты четыре украинских дрона над Белгородской и Брянской областями.

"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один над территорией Брянской", - сказано в сообщении министерства.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского дрона над Белгородской областью во вторник около 11:30.

Минобороны РФ ВСУ Белгородская область Брянская область
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