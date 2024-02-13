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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Полицейские задержали треш-стримера из Ярославля

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Полиция Ярославской области задержала треш-стримера, который избивал людей в прямом эфире. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале во вторник.

"Мои коллеги из УМВД России по Ярославской области установили личность треш-стримера, который распространил в сети Интернет скандальное видео, в том числе с избиением людей в прямом эфире", - написала она.

По словам Волк, молодого человека доставили в отдел полиции для разбирательства.

Накануне глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале пообещала обратиться в правоохранительные органы с просьбой проверить треш-стримера из Ярославля.

"Многие пишут о неком треш-стримере Аслане из Ярославля, который в прямом эфире в YouTube избил человека. Говорят, что такие избиения происходят постоянно в ходе трансляций. Направили обращение в МВД России с просьбой провести проверку", - написала Мизулина.

В УМВД по Ярославской области пока не комментировали задержание стримера.

Ярославская область
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