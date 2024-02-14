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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Для участия в дистанционном голосовании подано более 2,9 млн заявлений

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В настоящее время 2 млн 915 тыс. заявлений подано избирателями для участия в дистанционном электронном голосовании и для голосования по месту нахождения на президентских выборах, следует из презентации, которую продемонстрировала глава ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе заседания комиссии.

В презентации отмечается, что 2 млн 175 тыс. заявлений подано на дистанционное электронное голосование; 740 тыс. - по месту нахождения.

Прием документов для участия в дистанционном электронном голосовании и для голосования по месту нахождения начался с полуночи 29 января.

Ранее глава ЦИК РФ отметила, что механизм дистанционного голосования будет применяться на выборах в 29 регионах России, но подавать заранее заявление о том, что избиратель хочет проголосовать дистанционно нужно в 28 регионах, поскольку в Москве этого делать не надо. Прием заявлений продлится до 11 марта.

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года.

Элла Памфилова ЦИК
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