Сроки проведения выставки-форума "Россия" продлеваются до 8 июля

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил продлить сроки проведения международной выставки-форума "Россия" до 8 июля, сообщает сайт Кремля.

"Правительству РФ совместно с администрацией президента РФ обеспечить продление до 8 июля 2024 г. включительно срока проведения Международной выставки-форума "Россия", предусмотрев необходимое финансирование и информационное сопровождение", - говорится в перечне поручений президента по итогам встречи с главами муниципальных образований, опубликованном на сайте Кремля.

Поручение должно быть исполнено до 1 мая. К этому моменту также должны быть внесены соответствующие изменения в правовые акты РФ.