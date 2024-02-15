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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Патрушев обсудил с коллегой из Ирана сотрудничество в области безопасности

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в четверг в Бишкеке рабочую встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, с акцентом на стратегических приоритетах Российской Федерации и Исламской Республики Иран. Центром внимания собеседников стали вопросы безопасности на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, а также перспективы российско-иранского сотрудничества в сфере противодействия вызовам и угрозам безопасности обоих государств", - сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Отмечается, что также "рассмотрен ход практической реализации договоренностей на высшем уровне".

Переговоры состоялись в Бишкеке накануне многосторонней встречи секретарей советов безопасности по афганской проблематике.

Совбез РФ Николай Патрушев Иран Али Ахмадиан
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