В Думе предложили вывести ряд компаний РФ из-под повышенного НДПИ на газ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету одобрил поправки в Налоговый кодекс (НК), которые выводят ряд компаний из-под действия повышенного НДПИ на газ. Коэффициент, повышающий НДПИ, был введен с 1 января 2024 года для изъятия в бюджет средств, полученных в свою очередь от дополнительной индексации тарифов на газ.

Поправки были внесены группой депутатов в законопроект (№507329-8).

Механизм, при котором для населения и промышленных производителей будет введена дополнительная индексация цен на газ, был представлен в Госдуму в рамках трехлетнего бюджета (N448554-8). При этом уже в другом законопроекте (№448566-8) был одновременно заложен механизм, по которому через НДПИ часть этой дополнительной выручки, которая сформируется у "Газпрома" и независимых производителей, будет изъята в бюджет. По расчетам Минфина, которые озвучивал ранее замминистра финансов Алексей Сазанов, выручка "Газпрома" от дополнительной индексации тарифов на газ составит 120-130 млрд руб. в год, а изъято в бюджет через НДПИ будет более 90% этих средств.

При обсуждении данных мер в конце 2023 г. в комитете по бюджету Госдумы возникли дискуссии относительно того, что для ряда компаний НДПИ может вырасти, а тарифы не будут проиндексированы, напомнила в ходе последнего заседания комитета по бюджету первый зампред Ольга Ануфриева. Однако на тот момент ФАС еще не вынесла нормативного правового акта по соответствующим тарифам. Глава думского комитета по энергетике Павел Завальный указывал на необходимость вернуться к этому вопросу в начале 2024 г.

"Сейчас почему очень срочно необходимость возникла вернуться к этому вопросу, потому что ФАС приняла постановление, в котором расширены категории, которым не индексируются тарифы (на газ - ИФ), таким образом получается, что налоговая нагрузка предприятий завышена: НДПИ берут больше, чем получают предприятия доходов по индексации", - сказала Ануфриева.

По ее словам, представленный ко второму чтению законопроект согласован с представителями отрасли, Минфином и Минэнерго. Предлагается вариант, где уточняется перечень организаций, на которые не распространяется повышенный НДПИ, перечень уточнен в соответствии с приказом ФАС от 28.11.2023 N907/23, где приводятся те организации, по которым индексация оптовых цен на газ не производится, отметила Ануфриева.

Согласно предложенным поправкам, льгота по НДПИ дается компаниям, которые используют газ в ЖКХ либо для генерации электричества. "Было такое решение принято в правительстве, что мы делим по категориям таким крупным, ЖКХ и электричество исключаем и население, остальные включаются", - уточнил в ходе обсуждения вопроса на заседании комитета по бюджету замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

С 1 января 2024 г. НДПИ на газ увеличивается на коэффициент, который рассчитывается по специальной формуле. В состав формулы входит значение Viпром – это совокупный объем реализации газа в месяце, предшествующем налоговому периоду, на территории конкретного субъекта РФ (за исключением определенных категорий организаций и населения). Внесенный законопроект меняет расчет Viпром, новая формулировка более детально определяет организации и ситуации, при которых объем реализации газа не учитывается в расчете налога НДПИ.

Сейчас в расчете налога не учитывается объем реализации газа организациями по переработке попутного газа; газа тепловых электростанций. Новые правила исключают также из расчета НДПИ объемы газа, причитающегося РФ по соглашению о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений (Сахалин-2) в счет роялти для реализации его потребителям; организаций, осуществляющих производство СПГ, в части объемов газа, приобретаемых исключительно для его производства; газа, направляемого на производство тепловой и электрической энергии в части объемов газа, необходимых для производства по регулируемым ценам (тарифам).

Законопроект планируется рассмотреть во втором и третьем чтении на пленарном заседании 20 февраля.