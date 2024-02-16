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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Минтранс предложил не пускать в аэропорты граждан без билетов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Минтранс РФ подготовил проект постановления правительства, позволяющий временно ограничивать доступ в аэропорты граждан без билетов.

Проект опубликован на портале regulation.gov.ru. Он разработан в рамках "совершенствования нормативного регулирования вопросов обеспечения безопасности аэропортовой инфраструктуры во взаимодействии с правоохранительными ведомствами", пояснили в пресс-службе Минтранса.

"В частности, допускается введение временных ограничений на допуск на территорию аэропорта лиц, не являющихся пассажирами и не имеющих проездных документов, - сказали в Минтрансе. - Данный инструмент в случае его одобрения будет носить временный (краткосрочный) характер для конкретного аэропорта и действовать на период наибольшей опасности".

Вопросы сопровождения лиц, "имеющих ограничения по здоровью и другие специальные потребности, будут учтены аэропортами в технологии обслуживания пассажиров", добавили в ведомстве.

Ожидается, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Минтранс
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