В Минобороны заявили, что ВСУ получили приказ оставить Авдеевку спустя сутки после бегства

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что приказ главкома вооруженных сил Украины Александра Сырского оставить Авдеевку был дан через сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.

"Приказ главкома ВСУ Сырского об оставлении города был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск из Авдеевки", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о переходе города Авдеевка (Донбасс) под контроль российской армии.

Конашенков сказал, что Авдеевка взята под полный контроль, это был мощный оборонительный узел ВСУ. По его словам, российские войска контролируют территорию площадью около 32 кв. км.

"Потери противника в боях за Авдеевку в течение последних суток составили более полутора тысяч военнослужащих", - сообщил он.

По словам Конашенкова, только отдельным разрозненным формированиям украинской армии удалось покинуть Авдеевку, они бросили вооружение и технику.

Представитель Минобороны РФ сообщил, что в Авдеевке идет "окончательная зачистка" и блокирование украинских подразделений на Авдеевском коксохимическом комбинате.

Конашенков заявил, что со взятием Авдеевки отодвинута линия фронта от Донецка.

"Информация о продвижении наших войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия под контроль города", - сказал представитель министерства.

По его словам, после взятия Авдеевки войска группировки "Центр" ведут дальнейшие наступательные действия в ДНР.

В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Путин направил телеграмму командующему войсками группировки "Центр" Андрею Мордвичеву, отметив части и соединения, которые отличились в операции по взятию Авдеевки.

Согласно телеграмме президента РФ, в боях за Авдеевку отличились соединения и воинские части: 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армии, 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55-й отдельной мотострелковой бригады (горной), 74-й отдельной мотострелковой бригады 41-й армии, 1-й отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454-го мотострелкового полка, 10-го танкового полка 1-го армейского корпуса, 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии.