Самолет АК "Алроса" был поврежден при контакте со спецтехникой в Новосибирске
Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Якутская транспортная прокуратура организовала проверку после повреждения самолета авиакомпании "Алроса" в аэропорту Новосибирска, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.
"В аэропорту Новосибирска судно АК "Алроса", выполнившее рейс по маршруту Мирный (Якутия) - Новосибирск, получило повреждение элементов законцовки крыла в результате соприкосновения с автомобилем аэродромной техники", - говорится в сообщении.
Причины инцидента выясняются, пострадавших нет.
Проводится проверка соблюдения требований в сфере безопасности полетов.