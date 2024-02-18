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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Самолет АК "Алроса" был поврежден при контакте со спецтехникой в Новосибирске

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Якутская транспортная прокуратура организовала проверку после повреждения самолета авиакомпании "Алроса" в аэропорту Новосибирска, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.

"В аэропорту Новосибирска судно АК "Алроса", выполнившее рейс по маршруту Мирный (Якутия) - Новосибирск, получило повреждение элементов законцовки крыла в результате соприкосновения с автомобилем аэродромной техники", - говорится в сообщении.

Причины инцидента выясняются, пострадавших нет.

Проводится проверка соблюдения требований в сфере безопасности полетов.

Новосибирск Алроса Якутия
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