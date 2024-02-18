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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Путин приедет на открытие "Игр будущего" в Казани

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе посетит Казань, где будет присутствовать на открытии "Игр будущего", сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" (Россия 1, ВГТРК).

Кроме того, глава государства будет участвовать в ежегодном форуме "Агентства стратегических инициатив" "Сильные идеи для нового времени".

Также в графике Путина - мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества 23 февраля, говорится в программе.

Кроме того, у президента запланирован еще ряд региональных поездок.

Владимир Путин Казань Игры будущего
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