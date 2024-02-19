Кандидатам на выборах президента РФ с понедельника начнут предоставлять эфирное время

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Бесплатное эфирное время на государственных телеканалах и радиостанциях начнет предоставляться с понедельника зарегистрированным кандидатам на выборах президента России.

В Центризбиркоме России 13 февраля проводилась жеребьевка по распределению эфирного времени на каналах "Россия-1", "Россия-24", Первом канале, "ТВ Центр", Общественном телевидении России (ОТР), радиостанциях "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ". Было разыграно 60 часов телеэфира и 36 часов радиоэфира.

Как сообщала ранее секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина, бесплатное время будет предоставляться с 19 февраля в течение 17 рабочих дней. Также была распределена бесплатная печатная площадь в 13 общероссийских государственных печатных изданиях.

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года. ЦИК зарегистрировал кандидатами на предстоящих выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.