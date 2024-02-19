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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:58

В Минобороны РФ рассказали о попытках отравить глав ЛНР и Херсонской области

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Российские специалисты установили вещества, которые были применены при попытке отравления руководителей Херсонской области и Луганской народной республики, сообщили в Минобороны РФ.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов рассказал, что 9 августа 2022 года глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован с признаками отравления. Исследования показали присутствие рицина, включенного в список 1 Конвенции о запрещении химического оружия.

5 декабря 2023 года глава администрации Луганской народной республики Леонид Пасечник получил тяжелое отравление фенольными соединениями.

"Известны и другие случаи отравления высокопоставленных должностных лиц, расследования по которым продолжаются", - сказал Кириллов.

Игорь Кириллов Владимир Сальдо Леонид Пасечник ЛНР Херсонская область
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