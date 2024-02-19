Путин одобрил идею о выплатах награжденным медалями за оборону и освобождение Севастополя

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о выплатах жителям осажденного в Великую Отечественную войну Севастополя, а также награжденным медалями за оборону и освобождение этого города.

"Я бы хотел вас попросить... чтобы тоже вы дали поручение - (осуществить) выплаты для жителей осажденного Севастополя и тех, кто награжден медалями за оборону и освобождение Севастополя, их совсем немного осталось, из президентского фонда", - сказал на встрече с главой государства губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

"Хорошо, так и сделаем. Правильно", - отреагировал Путин.