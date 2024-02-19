Минобороны РФ заявило, что заняты более выгодные позиции на авдеевском направлении

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Российские Вооруженные силы за минувшие сутки заняли более выгодные позиции на авдеевском направлении, улучшили положение на донецком, сообщает министерство обороны РФ в понедельник.

"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции и полностью освободили Авдеевский коксохимический завод", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 22-й, 42-й, 93-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Григоровка, Курдюмовка и Клещеевка.

На авдеевском направлении, говорится в сводке, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 71-й егерской, 23-й механизированной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Соловьево и Тоненькое (ДНР). В течение суток отражено девять атак штурмовых групп 53-й, 59-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ласточкино и Первомайское (ДНР). Противник потерял до 565 военнослужащих убитыми и раненными, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля, а также две артиллерийские системы М777 производства США и гаубицу Д-30.

На донецком направлении отражено четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ленинское (ДНР). Потери ВСУ составили свыше 275 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, а также гаубица Д-30, говорится в сообщении.

На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке ударов авиации и огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 30-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны (ДНР). Противник потерял до 30 военнослужащих, танк "Леопард", два бронетранспортера и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-20, САУ "Гвоздика", говорится в сводке.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям 102-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское (ДНР) и Червоное Запорожской области. Отражена атака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко Запорожской области.

Потери противника составили до 150 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-20, две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", информирует Минобороны России.

По данным ведомства, на херсонском направлении в результате действий подразделений группировки войск "Днепр" и комплексного огневого поражения противника потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, четыре пикапа и гаубица Д-20.

Российские военные за сутки уничтожили зенитный ракетный комплекс SAMP/T французского производства и дронов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен зенитный ракетный комплекс SAMP/T производства Франции, поражены живая сила и военная техника ВСУ в 138 районах", - говорится в сообщении.

По словам военных, средствами противовоздушной обороны сбиты 96 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 571 самолет, 266 вертолетов, 12819 беспилотных летательных аппаратов, 471 зенитный ракетный комплекс, 15107 танков и других боевых бронированных машин, 1222 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8102 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18837 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны РФ.