Экс-главком ВКС Суровикин исключен из набсовета "Роскосмоса"
Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В соответствии с указом президента России Владимира Путина бывший главнокомандующий Воздушно-космическими войсками Сергей Суровикин и генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев исключены из наблюдательного совета госкорпорации "Роскосмос".
Этим же указом Путин назначил командующего космическими войсками Александра Головко и председателя научно-технического совета Военно-промышленной комиссии Андрея Тюлина в качестве представителей президента членами набсовета "Роскосмоса".