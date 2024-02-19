Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Экс-главком ВКС Суровикин исключен из набсовета "Роскосмоса"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В соответствии с указом президента России Владимира Путина бывший главнокомандующий Воздушно-космическими войсками Сергей Суровикин и генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев исключены из наблюдательного совета госкорпорации "Роскосмос".

Этим же указом Путин назначил командующего космическими войсками Александра Головко и председателя научно-технического совета Военно-промышленной комиссии Андрея Тюлина в качестве представителей президента членами набсовета "Роскосмоса".

Роскосмос Сергей Суровикин Андрей Григорьев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 19 февраля

Путин поручил к апрелю представить предложения о фонде для реконструкции аэродромов

Путин поручил к апрелю представить предложения о фонде для реконструкции аэродромов

Байден допустил введение дополнительных санкций против России

РФ забрала во временное управление станкостроительный завод концерна DMG MORI

РФ забрала во временное управление станкостроительный завод концерна DMG MORI

В РСТ заявили, что российские школьники легко получают визы в Европу для учебы

Годовая чистая прибыль "Роснефти" по МСФО составила 1,267 трлн рублей

Путин разрешил Экспобанку купить российскую "дочку" HSBC

Суд обратил в пользу государства акции липецкой фабрики "Рошен"

Суд обратил в пользу государства акции липецкой фабрики "Рошен"

В Балакове произошел несчастный случай на металлургическом заводе

"Онэксим" Прохорова перевел структуру владения "Ренессанс капиталом" в РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });