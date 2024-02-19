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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ стал генерал-полковником

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и высших специальных званий. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Первому замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Виктору Познихиру указом присвоено звание генерал-полковника.

Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский повышен до звания вице-адмирала.

Звание генерал-лейтенанта присвоено двум военнослужащим, повышение до генерал-майора получили 17 офицеров.

Владимир Путин Владимир Цимлянский Генштаб Виктор Познихир
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