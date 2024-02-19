Первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ стал генерал-полковником
Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и высших специальных званий. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Первому замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Виктору Познихиру указом присвоено звание генерал-полковника.
Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский повышен до звания вице-адмирала.
Звание генерал-лейтенанта присвоено двум военнослужащим, повышение до генерал-майора получили 17 офицеров.