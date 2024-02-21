Пожар на производстве стеклопакетов под Петербургом потушен

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Возгорание в производственно-складском здании во Всеволожском районе Ленинградской области полностью ликвидировано, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России.

Как сообщалось, вечером во вторник в поселке Ковалево во Всеволожском районе Ленинградской области загорелось здание, где располагается производство стеклопакетов. Огонь был локализован на площади 1 тыс. кв. метров.

К тушению привлекали 20 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.