Приюты для животных и организации по вопросам семьи смогут получать господдержку

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Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, позволяющий приютам для животных и организациям по вопросам семьи и детей получать статус социально ориентированных НКО и претендовать на господдержку.

"Федеральным законом расширяется практика поддержки некоммерческого сектора и развития участия социально ориентированных организаций в реализации государственной политики в разных областях", - говорится в заключении на закон комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

В частности, к новым видам деятельности, позволяющим НКО получить статус социально ориентированной и тем самым претендовать на государственные меры поддержки, отнесены деятельность в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, организации и проведения мероприятий, способствующих развитию предусмотренных законодательством форм устройства в семью детей-сирот, а также содержание животных в приютах.

Закон уточняет, что государственные и муниципальные учреждения наравне с госкорпорациями, госкомпаниями и политическими партиями, не отнесены к социально ориентированным некоммерческим организациям.

Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.