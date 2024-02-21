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Комитет Думы раскритиковал идею ВС о расширении полномочий арбитражных управляющих в банкротстве

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям не поддержал предложение Верховного суда (ВС) РФ о закреплении права арбитражных управляющих запрашивать данные о должнике, его контрагентах, супруге без предварительного обращения в суд.

Соответствующая идея содержится во внесенном ВС РФ в декабре 2023 года в Госдуму законопроекте (№516699-8). Сейчас нередко арбитражным управляющим приходится получать соответствующую санкцию, хотя право на запрос таких сведений у них есть. Однако, ВС РФ, считает такие запросы избыточными. И право управляющего на запрос данных о должнике и иных лицах предложил закрепить в законе о несостоятельности.

"Установление права арбитражного управляющего запрашивать сведения в отношении должника и иных лиц в связи с конкретным делом о банкротстве в отсутствие подтвержденных судом правовых оснований может повлечь за собой нарушение прав и законных интересов лиц, в отношении которых производится раскрытие сведений", - говорится в заключении комитета на законопроект.

В нем указано, что судебный контроль служит необходимой гарантией соблюдения прав и законных интересов, позволяет предотвратить последующие споры, связанные с неправомерным раскрытием данных.

Однако концепцию законопроекта ВС РФ комитет Госдумы все же поддержал и рекомендовал депутатам принять его в первом чтении. В частности, он согласился с необходимостью повысить минимальную сумму долга для начала банкротства стратегических предприятий и организаций с 1 млн рублей до 3 млн рублей, до этой же величины предлагается повысить минимальную сумму и для сельскохозяйственных организаций (сейчас 500 тыс. рублей).

"При небольшой сумме задолженности значительно быстрее и дешевле осуществить ее взыскание посредством исполнительного производства", - говорится в заключении на законопроект.

Документ не предусматривает изменения минимальной суммы долга для запуска банкротства граждан, включая индивидуальных предпринимателей (500 тыс. рублей).

ВС РФ Госдума
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