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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Рейс Red Wings вылетел из Москвы на Пхукет после многочасовой задержки

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Рейс Red Wings Москва - Пхукет (Таиланд) после многочасовой задержки из-за неисправности самолета отправился в пункт назначения, сообщила компания в своем телеграм-канале.

"Вылет рейса WZ3087 Москва - Пхукет состоялся в 21:18. Техническая неисправность Boeing 777 была оперативно устранена на месте технической командой. Несмотря на все сложности обслуживания иностранной техники, проблема по эксплуатации самолета была успешно решена", - сказано в сообщении.

Данная задержка повлечет за собой корректировку расписания других рейсов, которые выполняет этот борт, предупредили в Red Wings.

"Все изменения будут сообщаться пассажирам и публиковаться на сайте авиакомпании, на настоящий момент уже известна корректировка расписания других рейсов, которые выполняет этот борт 22 февраля (ориентировочное время вылета по местному времени, возможны корректировки): WZ3040 Пхукет 11:30 - Казань 16:45; WZ3039 Казань 19:10 - Пхукет 07:30", - сообщили в компании.

Ранее в среду Red Wings предупредила о задержке почти на 12 часов шести рейсов из разных городов РФ на Пхукет и обратно, запланированных на 21-23 февраля. Задержка объяснялась неисправностью самолета.

Red Wings Москва Пхукет
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