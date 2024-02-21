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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Лавров призвал страны G20 не использовать экономику как оружие

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Страны-члены G20 могли бы продемонстрировать свое стремление к открытому и равноправному торгово-экономическому партнерству, отказаться от использования экономики в качестве оружия, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Не думаю, что в "двадцатке" мы найдем развязки накопившихся вызовов и угроз глобальной безопасности. Вместе с тем наш форум ведущих мировых экономик мог бы четко заявить об отказе "Группы двадцати" от использования "экономики как оружия" и "войны как инвестиции". Продемонстрировать наше стремление к открытому и равноправному торгово-экономическому сотрудничеству", - сказал российский министр в своем выступлении на СМИД G20 по проблематике роли "двадцатки" в преодолении текущей международной напряженности.

"Важно подтвердить, что глобальные банки и фонды должны финансировать не милитаристские цели и агрессивные режимы, а нуждающиеся страны в интересах устойчивого развития. Это стало бы вкладом "двадцатки" - в сфере ее ответственности - в создание материальных условий для поиска путей урегулирования конфликтов через инклюзивную дипломатию при уважении центральной роли Совета Безопасности ООН, а не через закрытые форматы и формулы, основанные на ультиматумах", - отметил Лавров.

Он также подчеркнул, что "двадцатка" "могла бы присоединить свой голос и к требованиям справедливой реформы СБ ООН".

"Подтверждаем нашу поддержку кандидатур Бразилии и Индии при одновременном обеспечении интересов африканских стран", - сказал глава МИД РФ.

МИД РФ Лавров G20 Рио-де-Жанейро
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