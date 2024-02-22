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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Российские военные получили партию модернизированных БМП-1АМ "Басурманин"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Партия модернизированных боевых машин пехоты БМП-1АМ "Басурманин" поставлена в войска, сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех").

"Рубцовский машиностроительный завод холдинга "Высокоточные комплексы" поставил заказчику очередную партию модернизированных БМП-1АМ "Басурманин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведенных работ были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин.

"Техника прошла все необходимые виды испытаний, в том числе каждая БМП отстреляла минимум 70 выстрелов из 30-миллиметровой пушки в разных режимах и не менее 150 выстрелов из пулемета", - сообщили в холдинге.

Минобороны РФ Ростех БМП-1АМ Басурманин
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