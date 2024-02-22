Российские военные сбили ракету С-200 и дрон над Ростовской и Брянской областями

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили ракету С-200 и беспилотник ВСУ над Ростовской и Брянской областями, сообщили в Минобороны России в четверг.

В сообщении говорится, что ВСУ пытались совершить атаку беспилотным летательным аппаратом и переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории РФ.

"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, ракета - над территорией Ростовской области", - уточнили в ведомстве.