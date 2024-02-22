Дума изучит опыт СССР и других стран для улучшения законов в сфере техсуверенитета

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Совершенствовать законодательное регулирование важнейших направлений технологического суверенитета российской промышленности планируется, в том числе, с учетом опыта СССР и зарубежных стран. Извещение о закупке экспертно-аналитических исследований на эту тему разместил аппарат Госдумы РФ на сайте ЕИС "Закупки".

Согласно материалам к извещению, за исследование на тему "Разработка рекомендаций по совершенствованию законодательного обеспечения технологического суверенитета РФ в ведущих отраслях промышленности и науки с учетом опыта зарубежных государств" установлена максимальная цена в 4,95 млн рублей.

Необходимость исследования в Госдуме связываю с тем, что "проводимая открытая политика изоляции России от современных технологий ясно показывает, что нет иного пути, как в короткие сроки совместно с ведущими научными организациями разрабатывать и реализовать новые технологии, позволяющие формировать технологический суверенитет страны в ведущих отраслях экономики и науки". "Актуальным остается вопрос, какими путями двигаться в сторону технологического суверенитета, как обеспечить лидерство РФ в максимально возможном числе критически значимых технологий", - отмечают авторы закупки.

Исполнителям предлагается провести "сравнительный анализ советского, зарубежного и российского опыта формирования приоритетных направлений в экономике и науке по обеспечению национального технологического суверенитета". В частности, должен быть проведен анализ законодательства и опыта СССР по разработке стратегических задач в сфере техсуверенитета.

Также предметом исследования должно стать текущее состояние и основные проблемы стратегического планирования развития техсуверенитета Российской Федерации. Исследователям предстоит провести ревизию исполнения отраслевых программ в 2000-2022 годы, оценить факторы, ограничивающие производство высокотехнологичной продукции организациями оборонно-промышленного комплекса, и меры поддержки производства гражданской высокотехнологичной продукции предприятиями ОПК до 2025 года.

Еще до 5,5 млн рублей Госдума готова направить на исследование организационных и территориальных форм реализации научно-технологического развития РФ. "Участие субъектов РФ и муниципальных образований в решении задач научно-технологического развития крайне неравномерно, как и доля вклада наукоемких производств в развитие различных территорий. Необходимо в новых реалиях оценить и переосмыслить сложившиеся подходы к организации и пространственному размещению научного потенциала для форсированного развития научно-технологической сферы с учетом общенациональных приоритетов и стратегических задач, обеспечения технологического суверенитета. Соответственно, требуют анализа концептуальные основы законодательного обеспечения форсированного научно-технологического развития с опорой на национальные традиции и релевантный зарубежный опыт для выработки наиболее оптимальных подходов к развитию правового регулирования", - считают заказчики исследования, извещение о котором также размещено в ЕИС.