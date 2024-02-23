Минобороны заявило о продвижении войск РФ на запад после взятия Авдеевки

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Российские войска после взятия города Авдеевка в Донбассе продвигаются в западном направлении, за неделю улучшили положение на купянском, донецком и южнодонецком направлениях, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили город Авдеевка Донецкой народной республики и продолжили продвижение в западном направлении", - говорится в его сообщении.

Отмечается, что на этом направлении нанесены удары по позициям армии Украины, отражены 39 контратак ВСУ.

"За неделю на данном направлении противник потерял убитыми и ранеными свыше 2 900 военнослужащих, четыре танка, 37 боевых бронированных машин, 90 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО "Град", - сообщило Минобороны.

По его данным, на купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю и отразили 25 контратак ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики.

Министерство заявило, что в Харьковской области, ДНР, ЛНР нанесены удары по подразделениям 30-й, 66-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 125-й бригады территориальной обороны.

Как говорится в сообщении, "потери противника составили свыше 390 военнослужащих, четыре танка, 13 боевых бронированных машин, 21 автомобиль и 25 орудий полевой артиллерии".

По данным Минобороны РФ, на донецком направлении за неделю подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Победа, заняли более выгодные рубежи и нанесли удары по ВСУ в ДНР.

"В районах населенных пунктов Георгиевка, Ленинское, Богдановка и Новгородское отражены 12 контратак штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой, 24-й и 42-й механизированных бригад ВСУ", - сообщило министерство.

По его данным, на донецком направлении ВСУ за неделю потеряли более 2 560 военнослужащих, 12 танков, 31 бронемашину, 58 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО "Град".

В Минобороны РФ сообщили, что на южнодонецком направлении за неделю подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли удары по подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й, 108-й, 127-й, 128-й бригад теробороны в ДНР и Запорожской области.

"Отражены четыре атаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое и Шевченко Донецкой народной республики, - говорится в сообщении ведомства. - Потери ВСУ составили до 1 195 военнослужащих, шесть танков, шесть боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии".