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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

Доля поддерживающих СВО россиян за два года возросла

Доля поддерживающих СВО россиян за два года возросла
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Более двух третей россиян (68%) в настоящее время поддерживают проведение специальной военной операции (СВО), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Два года назад, в начале спецоперации такую позицию занимали 65% сограждан.

Противоположной точки зрения придерживаются 19% респондентов, в феврале 2022 года этот показатель находился на уровне 25%.

Затрудняются что-то сказать по этому поводу 13% участников опроса.

Отвечая на вопрос об основной цели СВО, 43% назвали защиту России, разоружение Украины и недопущение размещения баз НАТО на ее территории, каждый пятый (20%) - защиту населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, 15% респондентов - изменение политического курса Украины и денацификацию.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 19 февраля 2024 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 февраля 2024 годаВоенная операция на Украине
ВЦИОМ
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