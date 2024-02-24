Доля поддерживающих СВО россиян за два года возросла
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Более двух третей россиян (68%) в настоящее время поддерживают проведение специальной военной операции (СВО), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Два года назад, в начале спецоперации такую позицию занимали 65% сограждан.
Противоположной точки зрения придерживаются 19% респондентов, в феврале 2022 года этот показатель находился на уровне 25%.
Затрудняются что-то сказать по этому поводу 13% участников опроса.
Отвечая на вопрос об основной цели СВО, 43% назвали защиту России, разоружение Украины и недопущение размещения баз НАТО на ее территории, каждый пятый (20%) - защиту населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, 15% респондентов - изменение политического курса Украины и денацификацию.
Всероссийский телефонный опрос был проведен 19 февраля 2024 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.